شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.4% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,498.55$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,504.40$،وسجلت أعلى مستوي 1,507.44$ ، وأدنى مستوي 1,496.14$ الأدنى منذ 19 أيلول/سبتمبر الجاري.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نحو 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ، فقد المعدن الثمين "الذهب" نسبة 1.3% ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ،هي الرابعة خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 99.31 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الأخرى ،وتركيز البنوك المركزية العالمية على خفض معدلات الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 924.94 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.