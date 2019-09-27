شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى 2019 بفعل عمليات بيع مفتوحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية خلال 2019 ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على أكبر عملة رقمية فى العالم ، خاصة بعد الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 123$ بما يعادل نسبة 1.5% إلى 7,932$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,055$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 8,102$.

أنهت أسعار العملة الرائدة فى سوق التشفير "البتكوين" تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 4.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 7,733$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة نحو 2 مليار$ إلى إجمالي 212 مليار$ ، مع استمرار هبوط أسعار البتكوين والعملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق التشفير بالأمس إلى 208 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى أيار/مايو الماضي.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت أسعار البتكوين أكثر من 22% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وأكبر خسارة أسبوعية خلال هذا العام ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على أكبر عملة رقمية فى العالم.

كما توقع الكثير من الخبراء حدوث زيادة فى تقلب أسعار البتكوين وحركة الاتجاه ، بعد إطلاق التداول الرسمي فى منصة Bakkt ، حيث اثبت الدببة تفوقهم على الثيران ، ودفعوا الأسعار إلى الهبوط الحاد.

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وساعد كثيرا فى هذا الأمر ، الاستقبال الفاتر جدا لأكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين Bakkt فى العالم ،والتي طال انتظارها ،والذي يعد أمر غير متوقعا على الإطلاق ، يعكس تمهل المستثمرين من المؤسسات قبل عقد صفقات جديدة.

حيث سجلت العقود المفتوحة على منصة Bakkt الخاصة بمجموعة ICE المالكة لبورصة نيويورك NYSE خلال أول 24 ساعة بعد إطلاق التداولات رسميا فى 22 أيلول/سبتمبر نحو 71 من عقود الآجلة للبتكوين.

قال الرئيس التنفيذي لشركة شيف جولد "بيتر شيف" والذي يعد أحد أبرز منتقدي البتكوين إنه يتوقع المزيد من الهبوط حتى مستويات 4,000$ بعد كسر حاجز دعم هام والدخول فى سوق هابط.

وأضاف شيف إن الهبوط الحاد الحالي يؤكد فشل البتكوين مجددا فى اختباره كأصل مالي يصلح أن يكون ملاذا آمنا وقت ارتفاع المخاطر فى الأسواق.

ويؤكد بعض الخبراء إن الانخفاض الغير متوقع فى سعر البتكوين علامة على أن العملة المشفرة تبحث عن قيمتها الحقيقية ، فى ظل تحرك السوق إلى المزيد من التنظيم الفعلي ومنع التلاعب فى الأسعار.

قال المؤسس المشارك فى شركة فندسترات الاستثمارية "توم لي" إن اطلاق Bakkt أمر جيد للغاية ،حيث من المؤكد أن يعمل على تحسين ثقة المستثمرين من المؤسسات فى صناعة التشفير".

من جهته توقع مستثمر العملات الرقمية "آري بول" أن التسليم الفعلي للبتكوين على منصة Bakkt من المحتمل أن يؤدي إلى إبطاء الطلب على الأقل فى البداية.

وقال المستثمرين الأمريكي والمؤسس المشارك فى شركة مورغان كريك للأصول الرقمية " أنتوني بومبليانو" إن عملة البتكوين ستنتهي فى محفظة كل مستثمر مؤسس ، كلما زادت البنية الأساسية حول الصناعة.