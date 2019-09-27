شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 28 شهرا مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى 28 شهرا ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد الأوروبي بعد بيانات قاتمة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد خلال أيلول/سبتمبر ،والتي قد تدفع المركزي الأوروبي إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية فى المستقبل القريب.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى 1.0904$ الأدنى منذ 12 أيار/مايو 2017 ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0919 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0925$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، بفعل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.1 % مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

أظهرت بيانات يوم الاثنين ركود قطاع الصناعات التحويلية الألماني خلال أيلول/سبتمبر بأقل وتيرة منذ حزيران/يونيو 2009 ،بالإضافة إلى انكماش القطاع فى كامل أوروبا خلال نفس الشهر بأقل وتيرة فى سبع سنوات.

عززت تلك البيانات النظرة القاتمة حيال أكبر اقتصاد فى أوروبا ،والتي دفعت مجموعة جولدمان ساكس إلى خفضت توقعات نمو الاقتصاد الألماني خلال هذا العام.

ومع توالي البيانات الاقتصادية السلبية فى عموم أوروبا ،تزداد مخاوف وقوع اقتصاد اليورو تحت وطأة الركود قريبا جدا ،وهو ما سوف يدفع المركزي الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية فى المستقبل القريب لمواجهة تلك المخاطر.