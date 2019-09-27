شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثمانية أسابيع أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 107.74 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.83، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.66، بينما حقق الأعلى له عند 107.85.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في آب/أغسطس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلي 0.5% مقابل 0.7%، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.6%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.7% في آب/أغسطس، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أمس الخميس خلال إلقائه لملاحظات موجزة في الاجتماع السنوي لشركات الأوراق المالية في طوكيو، أنه من المرجح أن يصل التضخم إلى الهدف عند 2% تدريجياً.

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وفي نفس السياق، فقد نوه محافظ البنك المركزي الياباني كورودا بالأمس إلى أنه من الهام مواصلة السياسة النقدية التسهيلية بصبر من أجل الحفاظ على الزخم اللازم للوصول إلى هدف التضخم، موضحاً الحاجة إلى المزيد من الاهتمام بالمخاطر الأخيرة التي تضغط سلباً على الأسعار في الاقتصاديات الخارجية، ومضيفاً أن بنك اليابان سيوجه السياسة النقدية بالشكل المناسب وسط مراقبته للمخاطر المختلفة عن كثب.

كما أفاد كورودا بأن حالة اليقين الخارجية تتمثل في كلاً من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى توترات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإضرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثير الإجراءات التحفيزية للحكومة الصينية، موضحاً أن المخاطر الهبوطية أمام الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد ازدادت مؤخراً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 2.0% في تموز/يوليو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي واللتان قد تعكسان تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، وتسارع وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.1% في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس عن التنظيم التحوطي في جامعة جورج تاون، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 92.0 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر عند 92.1 ومقابل 89.8 في آب/أغسطس.