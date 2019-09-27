شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 19 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر لأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.17% لتتداول حالياً عند 17.92$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.89$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.91$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.03% إلى 99.16 مقارنة بالافتتاحية عند 99.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 2.0% في تموز/يوليو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في تموز/يوليو.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي واللتان قد تعكسان تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، وتسارع وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.1% في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس عن التنظيم التحوطي في جامعة جورج تاون، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 92.0 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر عند 92.1 ومقابل 89.8 في آب/أغسطس الماضي.

وبالنظر إلى تطورات المحادثات التجارية، فقد تابعنا أمس الخميس بعض التقرير التي تطرقت لكون الإدارة الأمريكية قد لا تمدد الإعفاءات الممنوحة للشركات الأمريكية التي تتعامل وتزود شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بالمعدات، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على المفاوضات التجارية رفيعة المستوى المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين بحلول مطلع الشهر المقبل في واشنطون.