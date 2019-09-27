شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عامين أمام الدولار في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارليس في واشنطون.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.0922 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0921، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0926، بينما حقق الأدنى له في أكثر من عامين عند 1.0905.

هذا وتتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر أسعار الواردات لألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تعكس اتساع التراجع 0.3% مقابل 0.2% في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح انكماش 0.2% مقابل نمو 0.5% في آب/أغسطس، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر إنفاق المستهلك الفرنسي تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 2.0% في تموز/يوليو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.4% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي واللتان قد تعكسان تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، وتسارع وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.1% في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس عن التنظيم التحوطي في جامعة جورج تاون، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 92.0 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر عند 92.1 ومقابل 89.8 في آب/أغسطس.