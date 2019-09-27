عقد مع شركتين لتهيئة أرض مدينة الموظفين بمشروع البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعاقدت شركة البحر الأحمر للتطوير مع شركتي هوتا هيجرفيلد وسعود كونسلت للمقاولات والخدمات الاستشارية في السعودية، لتهيئة أرض «مدينة الموظفين» التي تمتد على مساحة 1.5 مليون م2.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو في بيان أمس، إنه من المقرر أن تستوعب مدينة الموظفين نحو 14 ألف موظف من مشروع البحر الأحمر عند تدشين المرحلة الأولى من الوجهة.

وأضاف فيما يتعلق بمكاتب الإدارة والشركات العاملة في مرافق المشروع، يجري حاليا أعمال التطوير بموجب عقد منفصل، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بحلول الربع الثاني 2020.

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ووقعت الشركة في يوليو الماضي أول عقود البناء الرئيسة للمشروع، مع شركة «أركيرودون»، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع، كما وقعت في يوليو أيضا عقدا لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر، مع تحالف مشترك يضم كلا من «مجموعة المجال العربي القابضة»، ومقرها السعودية، وشركة «آركو- سبيد هاوس»، ومقرها الإمارات، وبدأت في تطويرها في أغسطس الماضي.

وتعمل الشركة على توقيع أكثر من 500 عقد خلال المرحلة المقبلة، مع شركات سعودية وعالمية رائدة، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.

أعمال هوتا هيجرفيلد:

نقل 2.6 مليون متر مكعب من الردميات

رفع مستوى الأرض إلى 3.52 أمتار فوق سطح البحر

تهيئة المنطقة التي تضم مكاتب إدارية ووحدات سكنية ومرافق تجارية تخدم منسوبي الشركة

اكتمال أعمال العقد خلال خمسة أشهر من تاريخ بدء أعمال التطوير في سبتمبر 2019

أعمال سعود كونسلت: