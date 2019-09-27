شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ختام معرض موسكو للصادرات الزراعية بمشاركة 25 شركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الجمعة فعاليات المعرض الدولى World Food Moscow، والذى أقيم بالعاصمة الروسية موسكو فى الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجارى.

وقال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المعرض شاركت فيه 25 شركة منها 13 شركة تعمل فى مجال تصدير المحاصيل الزراعية الطازجة.

أضاف "حسين" لـ"الخليج 365" من موسكو، أن الجناح المصرى افتتحه السفير إيهاب نصر - سفير مصر لدى روسيا، وسط إقبال كبير على المنتجات المصرية الطازجة، لافتا إلى أن مشاركة الشركات المصرية تأتى فى إطار حرصها على السوق الروسى الكبير، والذى يمثل ثقل كبير للصادرات الزراعية المصرية،ولا سيما الموالح والبطاطس.

وحول حجم الصادرات المصرية لروسيا قال هانى حسين، إن صادرات مصر من المحاصيل الزراعية وصلت إلى 4.3 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، وتحتل روسيا المرتبة الثانية منها بكمية وصلت إلى 573 ألف طن بنسة 13%، بقيمة وصلت إلى 266 مليون دولاربنسبة 12%،لافتا أن أهم المحاصيل التى التى يتم تصديرها لروسيا هى الموالح بكمية وصلت إلى 298 ألف طن بقيمة 122 مليود دولار، تليها البطاطس بكمية وصلت إلى 132 ألف طن، بقيمة 51 مليون دولار، ثم البصل بكمية 67 ألف طن بقيمة 24 مليود دولار ثم الرومان والعنب.

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وحول الحرص على مشاركة مصر فى المعرض قال عبد الحميد دمرداش - رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات سابقة له إن السوق الروسى يعد من أكبر وأهم الأسواق المستوردة للمحاصيل الزراعية المصرية الطازجة، ويمثل تواجد مصر فى هذا المعرض أهمية كبيرة لمتابعة أخر تطورات السوق وتوجه المستهلكين الروس لتوفير متطلباته وذلك للحفاظ على الحصة السوقية لمصر من الخضر والفاكهة داخل السوق الروسى.

أضاف "دمرداش" أنه يتم تنويع المحاصيل الزراعية التى يتم تصديرها لروسيا، وإدخال أصناف جديدة مثل الفراولة والخس والعنب بجانب الأصناف التقليدية مثل البطاطس والبرتقال لضمان زيادة صادراتنا الزراعية لهذا السوق الهام وكذا زيادة العائد التصديرى.



السفير المصرى مع المدير النتنفيذى للمجلس



السفير إيهاب نصر فى المعرض السفير إيهاب نصر فى المعرض



الوفد المصرى يتفقد المعرض الوفد المصرى يتفقد المعرض



معرض موسكو الدولى

الجناح المصرى فى موسكو