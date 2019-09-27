شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط: أرقام الحركة السياحية لمصر تقترب من عام الذروة 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، زيارتها للولايات المتحدة الامريكية بعقد لقاء إعلامى مع المذيع دافيد وستين ببرنامج Balance of Power الذى يتم إذاعته على شبكة بلومبرج الإخبارية العالمية، وذلك خلال مشاركتها فى قمة منتدى الاقتصاد العالمى عن تأثير التنمية المستدامة التى عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجارى بولاية نيويورك.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، اللقاء بالتأكيد على التحسن الملحوظ الذى تشهده السياحة المصرية، لافتة إلى أن أرقام الحركة السياحية الوافدة لمصر بدأت فى الاقتراب من معدلات عام الذروة 2010، مما يؤكد على استعادة مصر لمكانتها الريادية على خريطة السياحة العالمية.

وأكدت على أهمية قطاع السياحة فى الاقتصاد المصرى، حيث يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلى الإجمالى لجمهورية مصر العربية، ويساهم فى خلق فرص عمل ويؤثر إيجابيا فى حياة المجتمعات المحلية.

وفى سؤال حول برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته وزارة السياحة، أشارت الوزيرة إلى أنه إطار للسياسات العامة يتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية البرنامج وهى "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، وصولا إلى الهدف الأشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة قامت بصياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص الذى يمثل 98% من قطاع السياحة فى مصر.

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كما تطرقت الوزيرة للحديث عن المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته وزارة السياحة، مشيرة ألى أنه يتبنى تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وفى سؤال عن تأثير إعلان شركة توماس كوك الإنجليزية عن إفلاسها على قطاع السياحة المصرى، أشارت الوزيرة إلى أن شركة توماس كوك هى شركة تجارية وأى شركة تجارية لها دورات اقتصادية تشهد نموا أحياناً كما يقابلها بعض التعثرات من وقت لآخر، لافتة إلى أن الإفلاس الذى تعرضت له الشركة كان متوقعا منذ فترة.

وأوضحت الوزيرة، أن فرع الشركة الذى أعلن إفلاسه هو الموجود فى إنجلترا فقط، وأن باقى أفرع الشركة التابعة لشركه توماس كوك بدول (ألمانيا -هولندا -فرنسا -بولندا والدول الإسكندنافية) تعمل بطريقه طبيعية وبشكل منفصل عن توماس كوك إنجلترا.

وأكدت على أن وزارة السياحة المصرية تعمل على فتح أسواق جديدة وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، ودعت العالم من خلال هذا البرنامج لزيارة مصر والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة لا مثيل لها حول العالم.