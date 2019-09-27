شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق بدبى تحصل على شهادة الآيزو فى استدامة المشتريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبى على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو «204002017» من المعهد البريطانى للمعايير، وذلك عن إدارة المشتريات المستدامة لتكون أول جهة فى مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة، بحسب صحيفة رؤية الاماراتية.

وقال سعيد المرى مدير إدارة العقود والمشتريات بقطاع خدمات الدعم الإدارى المؤسسى فى الهيئة إن الحصول على الشهادة يعكس جهود الهيئة فى تحُّمل مسؤوليتها فى تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الخاصة باستدامة المشتريات بالتحكم فى ضبط عمليات الشراء والتعاقد والحد من تأثيراتها على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ما يعنى تحقيق الغاية الاستراتيجية الخامسة «السلامة والاستدامة البيئية» والغاية السادسة «الاستدامة المالية» والغاية الثامنة «استدامة الأصول».

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وأكد أن المحور البيئى الذى جاء فى حيثيات شهادة الآيزو تمثل فى قيام الهيئة بشراء منتجات صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية بشكل مستدام مع تحديد معايير التخلص من المواد التى تم شراؤها بشكل آمن بيئياً وتحديد مجالات التحسين المحتملة لهذه المواد وأن المحور الاجتماعى تمثل برفع نسبة المشتريات الموجهة لمصلحة الأعضاء المُدرجين تحت مظلة الموردين فى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيع أعمالهم وفقاً لتوجهات الحكومة الرشيدة وغيرهم من الموردين ممن يعملون فى دعم الشرائح المحلية، فيما يرتكز المحور الاقتصادى على تحقيق عمليات شراء عادلة بمنح فرص تعاقدية متساوية لجميع الموردين فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومى الذى يتسم بتحليل احتساب تكلفة دورة حياة المنتج بدءاً من احتساب تكلفة سلسلة التوريد مروراً بتكلفة استخدام المنتج وانتهاء باحتساب تكلفة التخلص من المنتج بعد استنفاد غرضه بشكل اقتصادى سليم على المدى البعيد.