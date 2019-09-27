الان تتابع السعودية تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في احتياطي النقد الأجنبي بـ 503.5 مليار دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
احتلت المملكة العربية السعودية، المركز الخامس عالميًا من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ نحو 503.5 مليار دولار الذي يعادل 1.89 تريليون ريال بنهاية يوليو من العام الجاري.
وتصدرت الصين القائمة بـ3.11 تريليون دولار، واليابان في المركز الثاني 1.33 تريليون دولار، وسويسرا ثالثًا بـ576 مليار دولار، ورابعا روس 529.1 مليار دولار، ثم السعودية.
وجاءت هونج كونج خلف المملكة باحتياطي من العملات الأجنبية بلغ نحو 432.8 مليار دولار، ثم الهند 429 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 401.5 مليار دولار، والبرازيل 386.5 مليار دولار، وسنغافورة في المركز العاشر بـ 377.8 مليار دولار.
فيما غابت الاقتصادات الرئيسية، مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن القائمة، نظرًا لأن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعًا والمستخدمة في المعاملات الدولية، ونتيجة ذلك لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
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