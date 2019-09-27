شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا: المعادن النفيسة تسجل ثانى أكبر تدفقات أسبوعية صافية على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الجمعة إن المعادن النفيسة سجلت ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق في أسبوع حتى يوم الأربعاء، إذ تسبب تفاقم التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو العالمي في إطلاق تدافع صوب أصول الملاذ الآمن.
وجرى ضخ 2.8 مليار دولار إجمالا في صناديق المعادن النفيسة خلال الأسبوع، بينما تلقت صناديق السندات 9.2 مليار دولار في تدفق للأموال للأسبوع الثامن والثلاثين.
وفي غضون ذلك، يقول بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر إن صناديق الأسهم الأمريكية تكبدت تاسع أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق لتفقد 16.4 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك أوف أمريكا: المعادن النفيسة تسجل ثانى أكبر تدفقات أسبوعية صافية على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.