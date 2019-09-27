شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الشارقة للابتكار يدشن أول منشأة للطباعة الصناعية ثلاثية الأبعاد فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مساء أمس بحضور الشيخ فاهم القاسمى رئيس دائرة العلاقات الحكومية فى الشارقة مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكى أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف كما أعلن عن انضمام مختبرات أمينسا للتكنولوجيا كأول المنضمين لهذا المركز الأول من نوعه فى المنطقة من خلال ابرام شراكة استراتيجية لإطلاق أول منشأة تجارية للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد فى الشارقة عبر التصنيع المضاف للتطبيقات الصناعية الأولى من نوعها فى المنطقة، بحسب "وام".

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من سلسلة حلقات المختبرات الابتكارية التى أطلقها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والتى عقدت تحت عنوان "الثورة الصناعية الرابعة".

كما ازيح الستار خلال هذه الجلسة عن اسم وشعار مركز الأعمال التابع للمجمع والذى أطلق عليه "مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SOILAB" كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية فى الشارقة بحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية و سعادة عبدالله الفن الشامسى الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد و سعادة حسين المحمودى الرئيس التنفيذى لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار و سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذى لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" بالإضافة لحشد من الخبراء والمختصين من القطاعين الحكومى والخاص وعدد من ممثلى الشركات العالمية الرائدة فى الصناعات الذكية وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

و تحدث الشيخ فاهم القاسمى خلال اللقاء حول الشارقة كمكان للاستثمار والابتكار مستعرضا المقومات التى تتمتع بها الإمارة والتى تخولها لأن تكون مركزاً عالمياً رائداً فى مجال الابتكار والبحوث وريادة الأعمال ورؤيتها نحو تعزيز مكانتها فى مجال التكنولوجيا الرقمية لتصبح واحدة من بين المدن الذكية على المستوى العالمي.

و أضاف ان هذا المشروع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاستثمار فى القطاع الابتكارى فى الامارة ..منوها ان هذه المراكز الابتكارية التى تم اطلاقها اليوم هى مؤشر ليس فقط على الصناعة الذكية انما الاستثمارات الذكية التى بدأت بالتوافد الى المجمع الذى يعد مفخرة علمية للإمارة فى مسيرتها التطويرية.

وحول هذه المشاريع الجديدة قال حسين المحمودى نطمح من خلال هذ المشاريع الترويج لإمارة الشارقة كعاصمة للابتكار على المستوى العالمى مشيرا الى ان الطباعة ثلاثية الأبعاد سيكون لها دورا رئيسيا فى مستقبل العديد من القطاعات كالبناء والطب والطيران وغيرها اذ تتم صناعة المنتجات عن طريق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد التى تغير عالمنا بسرعة والاحتمالات لا تنتهى ونتطلع فى مجمع الشارقة للابتكار إلى تعزيز مفهوم الابتكار من خلال تزويد الشركات الصناعية وتمكينها من الوصول إلى مجموعة واسعة من تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بدءًا من الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد وغيرها من أنواع الطباعة من خلال "مركز الشرق الأوسط للتصنيع الذكي".

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و تضمنت الجلسة مجموعة من المواضيع ضمن محاضرات وعروض تقديمية بالإضافة لجلسة نقاشية شاملة بدأت بكلمة ترحيبية وعرض تقديمى عن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار قدمه المحمودى الذى أكد ان الشارقة قطعت شوطا كبيرا بفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فى مجال الصناعة الذكية والتى تصنف اليوم من أفضل المدن على مستوى المنطقة فى التنمية المستدامة .

ومن جانبه قال فهمى الشوا الرئيس التنفيذى لشركة "إيمينسا" ان التعاون مع الشارقة يعد خطوة كبيرة للمنطقة لترويج تكنولوجيا الطباعة الثلاثية اذ تعد هذه التقنية الأولى من نوعها فى المنطقة منوها ان هناك طلبا كبيرا على الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن فى الإمارات .

و بلغ حجم سوق تصنيع المواد المضافة للمعادن 2.6 مليار دولار أمريكى فى عام 2018 وينمو بمعدل 20 بالمائة سنويا مما يمثل فرصة هائلة لهذا النوع من الصناعة.. وتشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية للأجزاء التى يمكن إنتاجها باستخدام الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد سوف تتجاوز 14.2 مليار دولار أمريكى فى غضون 5 إلى 8 سنوات.