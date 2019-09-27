الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع صعود الشركات المالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الجمعة مع صعود الشركات المالية لكن ستاندرد اند بورز 500 وناسداك قد يختمان أسبوعا من التقلبات على تراجع في ظل طغيان صدمة إطلاق تحقيق مساءلة بحق الرئيس دونالد ترامب على بوادر إيجابية بشأن التجارة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 96.14 نقطة بما يعادل 0.36 % ليفتح عند 26987.26 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بقدار 7.85 نقطة أو 0.26% مسجلا 2985.47 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 16.45 نقطة أو 0.20% إلى 8047.11 نقطة.
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