شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حماية المنافسة بالهند توافق على شراء أرامكو لسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لجنة حماية المنافسة الهندية اليوم الجمعة إنها وافقت على شراء أرامكو السعودية 70% فى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). موافقة الهيئة الهندية ضرورية لأن لسابك وحدات عاملة فى الهند، فى حين تملك أرامكو لما وراء البحار، التابعة لأرامكو السعودية، مكتبا هناك أيضا. كانت أرامكو اتفقت فى مارس على شراء الحصة مقابل 69.1 مليار دولار، فى واحدة من أضخم الصفقات بقطاع الكيماويات العالمي.

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