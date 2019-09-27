شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبى تصدر أكثر من 12ألف عقد تأسيس إلكترونى منذ يناير 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 12,295 عقد تأسيس إلكتروني، و4,894 ملحق عقد تأسيس إلكتروني، وضم ذلك 279 رخصة تم إصدارها من خلال الموافقة على الرسائل النصية التي تصل المتعاملين من الرقم 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي أو مراكز الخدمة المعتمدة منذ بداية عام 2019 وحتى اليوم.

ويأتي تصديق عقود التأسيس وجميع الملاحق التابعة لها إلكترونياً لدى اقتصادية دبي، وجميع مراكز الخدمة المعتمدة تنفيذاً لمرسوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم /7/ لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً منذ شهر يناير 2019، وحتى اليوم على حسب النشاط ، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 59% /7,310/، والتجارية بنسبة 39% /4,779/، ثم السياحية /160/ والصناعية /46/.

وأظهر التقرير أن 80% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق عقود التأسيس 50%، وأشار التقرير إلى أن الشركات ذات مسؤولية محدودة قد تصدرت قائمة الشكل القانوني للرخص حيث وصل عددها إلى /10,039/.

وأظهرت نتائج التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أنه تم إصدار وتصديق 1,367 عقد تأسيس إلكتروني ما نسبته 93% من إجمال عقود التأسيس، و507 ملاحق عقود التأسيس إلكترونياً ما نسبته 65% من إجمالي ملاحق عقود التأسيس خلال شهر سبتمبر فقط.

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وتؤكد الأرقام، استراتيجية اقتصادية دبي، الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري وعقد التأسيس إلكترونياً وإصدار الرخصة التجارية في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني لإصدار عقود التأسيس وملاحقها.

ويأتي إصدار عقد التأسيس إلكترونياً وفي زيارة واحدة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ن للتحول للمدينة الأذكى في العالم، حيث تركز استراتيجية اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي.

ويعمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري على توفير أرقى وأذكى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العالمي على مستوى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وقام القطاع مؤخراً بإعداد دليل حول إصدار وتعديل عقود التأسيس يحتوي على معلومات شاملة عن إصدار عقد التأسيس ومرفقاته، حيث صمم لتزويد متعاملي اقتصادية دبي بالمعلومات التي يحتاجونها لضمان إتمام وانجاز معاملاتهم وطلباتهم والإجابة عن استفساراتهم ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة تلبي احتياجاتهم.

ويضم الدليل أشكال عقود التأسيس التي تقوم اقتصادية دبي بإصدارها وتصديقها وإصدار ملحقات لها في حال التعديل، ومنها: عقد وكيل خدمات؛ عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؛ عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة؛ رسوم طلب ملحق تعديل عقد تأسيس؛ وثائق المطلوبة من الشخص الاعتباري؛ خدمة إرسال الرسائل النصية، وطلب ملحق تعديل عقد تأسيس /إضافة/ انسحاب شريك، تغيير اسم تجاري، إضافة نشاط للسجل، إضافة /تغيير/حذف نشاط، تعديل رأس المال، تغيير اسم شريك/ مدير، تغيير جنسية شريك/ مدير، إضافة /تغيير/ حذف مدير، تغيير نسبة الحصص، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ.م.م، وتغيير وكيل خدمات محلي للمؤسسة.