شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين : مستعدون لشراء مزيد من المنتجات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الصيني ، وانج يي، إن الصين مستعدة لشراء مزيد من المنتجات الأمريكية ،وإن محادثات التجارة ستفرز نتائج إذا أخذ كلا الجانبين "مزيدا من

الخطوات الصادقة" لإظهار حسن النية والحد من "التصريحات الباعثة على التشاؤم".

وكان الوزير وانج يي يرد على أسئلة إن كانت إدارة ترمب أبدت حسن النية بإلغائها الرسوم عن منتجات صينية عديدة.

وقال وانج على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة "وأيضا، (على) الجانب الصيني، نحن مستعدون لشراء مزيد من المنتجات التي تحتاجها السوق الصينية.. نأمل أن يأخذ كلا الجانبين مزيدا من الخطوات الصادقة، مع تقليل التصريحات والأفعال الباعثة على التشاؤم، إذا فعل الجميع هذا، فإن المحادثات لن تُستأنف فحسب، بل ستمضي قدما وتفرز نتائج."