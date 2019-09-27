شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو تبلغ أدنى مستوى فى 5 سنوات تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو هوت فى سبتمبر مع ضغط التوترات التجارية على الثقة فى الصناعة، على الرغم من أن المعنويات تحسنت فى قطاع الخدمات، مما يبدد المخاوف بشأن امتداد التراجع إلى أكبر قطاع اقتصادى بالمنطقة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها الشهرى للمعنويات الاقتصادية فى دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفض فى سبتمبر إلى أدنى مستوياته فى نحو خمس سنوات عند 101.7 نقطة من 103.1 فى أغسطس.

ويفوق الانخفاض كثيرا متوسط توقعات السوق لهبوط طفيف إلى 103 نقطة، فى مؤشر جديد على تباطؤ النشاط الاقتصادى فى منطقة العملة الموحدة.

وتُظهر البيانات أن المؤشر حاليا فوق متوسطه فى الأجل الطويل بقليل وعند أدنى مستوياته منذ فبراير 2015.

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وقال مسح المفوضية إن هبوط الثقة فى منطقة اليورو ناجم عن "تدهور كبير" للثقة فى الصناعة، إذ تعانى المصانع بالمنطقة والتى تقودها الصادرات جراء توترات التجارة العالمية.

وتراجعت المعنويات فى القطاع الصناعى إلى -8.8 نقطة من -5.8 فى أغسطس، وهو أدنى مستوياتها فى أكثر من ست سنوات منذ يوليو 2013.

وفى مؤشر إيجابي، تقدمت المعنويات فى قطاع الخدمات إلى 9.5 نقطة من 9.2 فى أغسطس، بعد تراجعها لثلاثة أشهر على التوالى وكان متوسط توقعات السوق عند 9.3.

وفى بيان منفصل، قالت المفوضية إن مؤشر مناخ الأعمال الذى يحدد المرحلة التى تمر بها دورة الأعمال انخفض على نحو ملحوظ إلى -0.22 نقطة فى سبتمبر من 0.12 قبل شهر، مقارنة مع توقعات السوق بأنه سيظل دون تغيير يذكر.