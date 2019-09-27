شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 6.6 مليار ريال..ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 0.88% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.88% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً 92.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10420.02 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 6.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 576.617 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.13%. وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 410.668 مليون سهم بقيمة 1.033 مليار ريال عبر تنفيذ 29.54 ألف صفقة. Advertisements وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بورصة قطر تخسر 6.6 مليار ريال..ومؤشرها الرئيسى يتراجع بنسبة 0.88% خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.