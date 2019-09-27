شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع مع ترقب المتعاملين لأنباء بشأن التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الدولار اليوم الجمعة لينزل من أعلى مستوى فى عدة أسابيع مقابل معظم العملات الرئيسية فى الوقت الذى يُقيم فيه المستثمرون بحذر اضطرابا سياسيا جديدا فى الولايات المتحدة ويترقبون الخطوة التالية فى المفاوضات التجارية مع الصين.

وهبطت العملة الأمريكية قليلا مقابل الين الذى يُعتبر ملاذا آمنا، والذى جرى تداوله عند 107.70 للدولار، ونزلت من ذروة أسبوعين فى التعاملات الصباحية فى آسيا مقابل اليورو لتستقر عند نحو 1.0921 دولار.

وتراجع الدولار الأمريكى مقابل الدولارين الأسترالى والنيوزيلندى الشديدى التأثر بالتجارة، واللذين ارتفعا قليلا بفضل آمال بأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التى تُعقد الشهر المقبل ستسفر عن إحراز تقدم.

وزاد الجنيه الاسترلينى إلى 1.2330 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى فى أسبوعين أمس الخميس بعد أن قال مفاوض الاتحاد الأوروبى المعنى بخروج بريطانيا من التكتل إن بريطانيا لم تقدم بعد مقترحات قانونية وعملية لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد.

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وتستوعب الأسواق أيضا تحقيقا لمساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ويتجه مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى شهر واستقر المؤشر قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع اليوم عند 99.146.

وهبط اليوان الصينى إلى 7.1327 للدولار فى الوقت الذى تسبب فيه ضعف الطلب المحلى والحرب التجارية فى انخفاض أرباح الشركات الصناعية.

وارتفع الدولار الأسترالى إلى 0.6758 دولار أمريكى لكن المكاسب كانت محدودة إذ يترقب المتعاملون اجتماع البنك المركزى المقرر الثلاثاء القادم حين من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطى الأسترالى أسعار الفائدة.