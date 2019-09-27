شكرا لقرائتكم خبر عن دول العالم تبدأ احتفالاتها .. 8 معلومات عن يوم السياحة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دول العالم منذ صباح اليوم احتفالات مختلفة بيوم السياحة العالمى والذى يأتى كل عام فى 27 سبتمبر، فى حين تستضيف مدينة نيودلهى الهندية الاحتفالات الرسمية لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام، وهو اليوم الذى يهدف الاحتفال به سنويا لزيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. ولكن لماذا اختارت المنظمة هذا التاريخ للاحتفال بيوم السياحة العالمى؟ اتخذت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية قرار اعتماد يوم عالمى للسياحة خلال دورتها الثالثة التى انعقدت فى إسبانيا، عام 1979. بدأت الاحتفالات الرسمية للمرة الأولى بهذا اليوم فى 27 سبتمبر 1980. وقع الاختيار على هذا التاريخ ليتزامن مع حدث بارز في تاريخ السياحة، وهو الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي للمنظمة، في 27 سبتمبر 1970. ويتواكب هذا التاريخ مع نهاية موسم الذروة السياحية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفي بداية الموسم السياحى في النصف الجنوبي، لتكون السياحة في بال ملايين الناس في العالم أجمع. تقوم منظمة السياحة العالمية كل عام باختيار شعار مختلف للاحتفالات حول العالم. ويوجه الأمين العام للمنظمة في كل سنة رسالة للاحتفال بالمناسبة، ويقوم بترؤس الاحتفالات الرسمية كل عام فى مدينة مختلفة. تستضيف مدينة نيودلهى الهندية هذا العام الاحتفالات الرسمية بيوم السياحة العالمى. موضوع الاحتفالات لعام 2019: "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع". ولكن لماذا اختارت المنظمة هذا التاريخ للاحتفال بيوم السياحة العالمى؟ Advertisements

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