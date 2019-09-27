شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-9-2019 فى مصر بقيمة جنيهين بعد انخفاضها أمس 4 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم 688 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن انخفاض الذهب فى مصر جاء نتيجة تراجع سعر الأوقية من 1508 دولارا إلي 1498دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة، وهو ما يفسر هبوط المعدن النفيس في مصر.

وأضاف أن أسعار الذهب اليوم في مصر، بالنسبة لجرام الذهب من عيار 18 سجل 588 جنيها، وبلغ سعر عيار 21 ما قيمته 688 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 ما قيمته 787 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5504 جنيها.

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وبحسب محللين فى سوق الذهب، فإن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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