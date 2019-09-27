شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات تجارية: واردات الهند من نفط العراق تقفز لمستوى قياسى فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت واردات الهند النفطية من العراق إلى مستوى قياسى فى أغسطس فى الوقت الذى تستبدل فيه المصافى الواردات الأفريقية مرتفعة الثمن بشحنات من نفط البصرة الأرخص وفقا لما أظهرته بيانات وصول ناقلات جرى الحصول عليها من مصادر بالقطاع وفى مجال الشحن البحري.

وتكشف البيانات أن ثالث أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم جلب نحو 1.32 مليون برميل يوميا من النفط الخام العراقى الشهر الماضي، بزيادة قدرها الثلث تقريبا مقارنة مع يوليو وبارتفاع نسبته 29% مقارنة مع أغسطس 2018.

وانخفضت واردات الهند من النفط الأفريقى 18.3% إلى 764 ألفا و500 برميل يوميا إذ ارتفعت أسعار الخامات الثقيلة المنخفضة الكبريت من أنجولا والكاميرون وتشاد، والتى تقبل عليها شركات التكرير الصغيرة وشركات التكرير الكبيرة فى الصين قبيل تطبيق قواعد للمنظمة البحرية الدولية فى 2020.

وتسببت تخفيضات الإنتاج التى تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا فى تقليص إمدادات الخام الثقيل العالى الكبريت وسمحت أيضا للعراق، ثانى أكبر منتج فى أوبك، بكسب حصة سوقية فى الهند.

وقال إحسان الحق المحلل لدى رفينيتيف "فى السوق الفورية، النفط السعودى والإماراتى غير متاح بينما النفط العراقى متاح بسهولة فى الأسواق الفورية بأسعار جذابة، مما يحفز المصافى على تعزيز مشترياتها من النفط العراقي".

كما قال إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تبيع النفط عبر عطاءات فورية فى الوقت الذى تعزز فيه الإنتاج.

وباعت سومو خام البصرة الثقيل للتحميل فى يوليو بعلاوة أقل من سعر البيع الرسمى للخام عبر عطاءات.

وتُظهر البيانات أن العراق احتفظ بمركزه كأكبر مورد للنفط إلى الهند بعد السعودية.

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زيادة الإنتاج

يضخ العراق 4.8 مليون برميل يوميا فى الأشهر القليلة الماضية بدلا من المستوى المستهدف له البالغ 4.5 مليون برميل يوميا، بينما تنتج السعودية نفطا يقل عن المستوى المستهدف لها بموجب اتفاق أوبك.

وتُظهر البيانات أن واردات الهند فى المجمل خلال أغسطس بلغت 4.7 مليون برميل يوميا دون تغيير عن نفس الشهر قبل عام.

وتستعد المصافى الهندية، كغيرها من المصافى العالمية، لزيادة إنتاج زيت الوقود الذى يحتوى على نسبة منخفضة جدا من الكبريت لإمداد السفن اعتبارا من 2020.

واعتبارا من أول يناير، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام أنواع الوقود التى تحوى ما يزيد عن 0.5% من الكبريت، مقارنة مع 3.5% حاليا، لتقليص تلوث الهواء.

وقال إحسان الحق "بعض المصافى الهندية المتقدمة مثل ريلاينس بمقدورها إنتاج زيت الوقود الذى يحتوى على نسبة منخفضة جدا من الكبريت من نفط عالى الكبريت مثل البصرة الثقيل".

وضاعفت ريلاينس إندستريز وارداتها من النفط العراقى فى أغسطس إلى مثلى ما كانت عليه فى نفس الشهر من العام الماضى إلى نحو 1.8 مليون طن بحسب ما كشفته البيانات.

وتظهر البيانات أنه بسبب ارتفاع الواردات من العراق والسعودية، زاد إجمالى واردات الهند من الشرق الأوسط إلى 16% فى أغسطس مقارنة مع يوليو.

وبحسب البيانات، فإن واردات الهند من فنزويلا بلغت فى المتوسط 412 ألف برميل يوميا فى أغسطس آب بنمو نسبته 48% مقارنة مع يوليو، وظلت نيجيريا ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند.