شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع بأكبر وتيرة فى 5 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر وتيرة في خمسة أسابيع اليوم الجمعة بعد أن كشفت كانساي إلكتريك باور عن مدفوعات إلى مسئولين تنفيذيين من مصدر خارجي، في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى تحسين الحوكمة لجذب المستثمرين الأجانب.

كما هوت أسهم جابان ديسبلاي الموردة لأبل بأكبر قدر في أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن انسحب مستثمر صيني من حزمة إنقاذ بقيمة 80 مليار ين (742.46 مليون دولار) لشركة صناعة شاشات الهواتف الذكية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.77% ليغلق عند 21878.90 نقطة بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى منذ 11 سبتمبر.

وفي مؤتمر صحفي رُتب على عجل، قال شيكيجي ايوان رئيس كانساي إلكتريك إنه وبعض المسؤولين التنفيذيين تلقوا مدفوعات بقيمة 320 مليون ين من شخص من خارج الشركة على مدى سبع سنوات.

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ومنذ تولى منصبه في 2012، أقر رئيس الوزراء شينزو آبي سياسات لتحسين حوكمة الشركات لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب لكن ذلك المسعى تضرر العام الماضي جراء فضيحة مدفوعات لمسؤول تنفيذي في نيسان موتور.

وفي أسبوع، هبط المؤشر نيكي 0.91% وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ 16 أغسطس، في الوقت الذى شهد فيه الإقبال على الأسهم ضعفا على مستوى العالم بسبب المخاوف بشأن تأثيرات أوسع نطاقا على السوق جراء تحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجع 189 سهما على المؤشر نيكي مقابل ارتفاع 33 سهما اليوم.

وتصدر سهم كانساي إلكتريك الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكي من حيث النسبة المئوية، إذ هبط 5.71%، وتلاه سهم سوميتومو كورب الذي خسر 4.60% وسهم شيبا بنك الذي انخفض 4.42%.

وتصدر سهم فانوك كورب قائمة الأسهم الرابحة من حيث النسبة المئوية، إذ ارتفع 2.23%، تلاه سهم سومكو كورب بنسبة 1.86% وتقدم سهم أدفانتست كورب 1.69%، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.17% إلى 1604.25 نقطة.