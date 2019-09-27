شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، إن الوكالة قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط العالمى لعامى 2019 و2020 إذا زاد تراجع الاقتصاد العالمى.

وخفضت الوكالة التى مقرها باريس فى أغسطس توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط لعامى 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب، فى الوقت الذى تضغط فيه مخاوف التجارة على استهلاك الخام العالمي، مما يسفر عن نمو الطلب بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية فى 2008.

وقال فاتح بيرول لرويترز على هامش منتدى فى سول "سيعتمد الأمر على الاقتصاد العالمى، إذ وهن الاقتصاد العالمي، وهو ما توجد بالفعل بعض المؤشرات عليه ربما نخفض توقعات الطلب على النفط".

وأضاف أن النمو الاقتصادى الصينى، الذى انخفض لأدنى مستوى فى نحو ثلاثين عاما، قد يعنى أيضا أنه ستكون هناك بعض المراجعات، إذ أن بكين "محرك لنمو الطلب".

وتباطأ نمو الاقتصاد الصينى إلى 6.2 % فى الربع الثانى، وهى أضعف وتيرة فى 27 عاما على الأقل، مدفوعا بطلب أضعف فى ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس وكالة الطاقة "لكن فى الوقت نفسه، لا يجب أن ننسى أن أسعار النفط المنخفضة أيضا (تفرض) ضغوطا صعودية على الطلب".

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ويحوم خام القياس العالمى برنت حول 62 دولارا للبرميل تقريبا، بينما يستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى عند نحو 56 دولارا، إذ يتأثر الخامان سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى مما قد يلحق الضرر بالطلب على النفط.

وردا على سؤال بشأن الكيفية التى قد يعزز بها المستوردون الآسيويون أمن الطاقة فى ظل زيادة التوترات فى الشرق الأوسط، قال بيرول إن تنويع واردات النفط والغاز بقدر الإمكان هو السبيل للتكيف مع المخاطر الجيوسياسية.

وقال "على الأخص للغاز الطبيعي، هذا وقت مثمر جدا للتنويع. المشترون فى مركز أكثر قوة... بالتأكيد هذا هو وقت إبرام عقود جديدة وبأسعار جيدة... المنافسة حاليا ليست بين المشترين بل بين البائعين".

وفى اليوم السابق، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن استثمارات الغاز الطبيعى المسال بلغت مستوى قياسيا عند 50 مليار دولار فى 2019 مدفوعة بالولايات المتحدة وكندا.