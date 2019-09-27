قبائل سيناء: مصر آمنة بجيشها وشعبها.. والعمل بالسياحة أحيا القبائل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم وفد من قبائل سيناء الشكر لوزارة السياحة على اهتمامها بالقطاع السياحى وإشراك القبائل فى العمل السياحى مايعود بالنفع عليهم، وقال الشيخ أحمد الجبالى من قبيلة الجبيلية، أن مصر آمنة بشعبها وجيشها الذى يحميها، قائلا: "الشعب المصرى يحرص على أمن وأمان مصر"، مقدما الشكر لوزارة السياحة على دعم قبائل سيناء ومنحهم فرصة للعمل.
وقال الجبالى: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش على ما يقدموه لأهالى سيناء، فنحن نحب السياحة ونريدها أن تستمر فى سيناء لأنها بتخلى فى شغل وحياة لينا"، وأوضح أن قبيلته تعيش فى منطقة سانت كاترين وتخدم منذ قديم الأزل رهبان دير سانت كاترين وهو ما يرسل للعالم رسالة محبة ويعكس صورة ايجابية عن قبائل سيناء.
وتحدث عن درب سيناء أول طريق للمشى الطويل فى مصر، والذى تشرف عليه قبائل سيناء، لافتا إلى أن البدو كانوا ينظمون رحلات الحج قديما، ووصل الأن عدد القبائل التى تشارك فى العمل السياحى بدرب سيناء 8 قبائل، وهو الأمر الذى أدى إلى دمج المجتمع السيناوى، فالأن أصبح هناك أمن وأمان.
وجاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الدولي للمدونين والمؤثرين المتخصصين في السياحة والسفر، مساء اليوم وشهد الافتتاح المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وأعضاء اتحاد الغرف السياحية وقيادات وزارة السياحة وعدد من ممثلى القطاع الخاص.
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