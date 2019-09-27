شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار تشارك فى جلسة حول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وذلك علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث استعرضت ما شهدته مصر من تحسن كبير فى مناخ الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على موقعها الرسمى اليوم، أن الجلسة شهدها ميروسلاف لاجاك، وزير خارجية سلوفاكيا، وبيتر إريكسون، وزير التعاون الإنمائي بالسويد، وريتشارد سامانس، المدير العام بالمنتدى الاقتصادي العالمى ولفيف من قادة العالم .

ومن ناحية أخرى تم عقد جلسة نقاشية، حول التمويل من أجل التنمية لعام 2019 بعنوان "الاستثمار في الدور القيادي لأهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء والقطاع الخاص - العمل الجيد وخلق القيمة" خلال الحوار الرفيع المستوى حول تمويل التنمية.

الجلسة جمعت قادة من الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من مختلف دول العالم، وركزت على الاستثمارات والشراكات المبتكرة لخطة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .

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وسلط اللقاء الضوء على الدور القيادي للدول الأعضاء والقطاع الخاص في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشملت المناقشة توفير فرص استثمارية ومبادرات ملموسة للحكومات والقطاع الخاص للعمل معا من أجل تحقيق الأهداف.