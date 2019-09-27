شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع لليوم الثانى وعيار 21 يهبط لـ688 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-9-2019 فى مصر بقيمة جنيهين بعد انخفاضها أمس 4 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم 688 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.

تراجع الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر الأوقية من 1508 دولارا إلى 1498دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة وهو ما يفسر هبوط المعدن النفيس فى مصر.



أسعار الذهب اليوم فى مصر: أسعار الذهب اليوم فى مصر: سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 588 جنيها.

وسعر عيار 21 صعد إلى 688 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24 ما قيمته 787 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5504 جنيها. وسعر عيار 21 صعد إلى 688 جنيها للجرام.وسجل عيار 24 ما قيمته 787 جنيها للجرام.الجنيه الذهب 5504 جنيها.

وبحسب محللين فى سوق الذهب، فإن ضبابية المشهد بشأن مفأوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تلقى بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق ألفترة المقبلة

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أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفأوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفأوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه وأحد أو جنيهين.

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شهدت أسعار الذهب فى مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأى تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.