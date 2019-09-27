شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس جهاز العاشر" يفتتح منظومة المراقبة الإلكترونية لمحاور وميادين المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المرحلة الأولى من منظومة المراقبة الإلكترونية من خلال الكاميرات، لزيادة تأمين المحاور والطرق والميادين والمداخل بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس خالد شاهين، فى بيان له اليوم، إنه تم إنشاء مقر غرفة عمليات للمنظومة بقسم أول مدينة العاشر من رمضان، لسرعة تنفيذ أية مهام ترصدها الكاميرات، والمنظومة تتكون من 122 كاميرا (متحركة – ثابتة)، وتوجد غرفة التحكم المركزية بقسم أول شرطة العاشر.

كما تتكون المنظومة من عدد (5) نقاط مشاهدة منها (قسم ثاني المدينة - قوات الأمن - جهاز المدينة -)، مضيفاً أن المنظومة الجديدة تعد من أهم إنجازات جهاز المدينة، بالتعاون مع مجلس الأمناء.

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وحضر الافتتاح لفيف من الجهات الأمنية، وأعضاء مجلس النواب، وكبار مستثمري مدينة العاشر، وقيادات جهاز المدينة، وأعضاء مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، وأن تكلفة المنظومة الإلكترونية تحملها مجلس الأمناء، وذلك يأتي في إطار خطة التطوير التي تشهدها مدينة العاشر من رمضان.