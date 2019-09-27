شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تسليم أول وحدات الداون تاون فى العلمين الجديدة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر، أن سعر المتر فى وحدات الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة يبدأ بـ17 ألف جنيه، ويختلف من وحدة لأخرى طبقا لنسبة التميز، وموقع العمارة، وقربها من البحر، وخاصة أن منطقة الداون تاون تقع خلف أبراج العلمين الجديدة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، قد قررت فتح الباب الحجز على أول وحدات سكنية بمنطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، من خلال شركة التسويق التابعة لها، وذلك اعتبارا من أمس الخميس.

Advertisements

وأوضحت المصادر، أن مشروع الداون تاون بالعلمين الجديدة، يتضمن مباني سكنية تضم مجموعة من الشقق بمساحات مختلفة ويتضمن ايضا شقق البنت هاوس وشقق الطابق الأرضى مع حدائق خاصة بأحجام متنوعة. ويضم المشروع عددًا من وسائل الراحة المتنوعة من الساحات المصممة بشكل عصري، والمناطق التجارية الحديثة التي توفر جودة حياة متميزة للسكان، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الكبيرة، والتي تتماشى مع رؤية مدينة العلمين الجديدة، والمتوقع لها أن تضم مساحات خضراء متعددة تبلغ مساحة كل منها 14 مترًا مربعًا لكل نسمة بدلًا من المعايير العالمية التي تقتضي بتخصيص 9 متر مربع. ومن المقرر أن يبدأ تسليم المشروع خلال عام 2020.

وأكدت المصادر، أن طرح هذا المشروع يأتى بعد النجاح الكبير التي حققته أبراج مدينة العلمين الجديدة، والذي وصل إلى أكثر من 1000 وحدة مبيعه في أول 9 أشهرمن عام 2019، بمبلغ يتجاوز 6.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يلبي المشروع الجديد جزء من الطلب المتزايد على الوحدات في المدينة الجديدة الواعدة.