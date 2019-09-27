الان تتابع الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل ثالث تراجع أسبوعي في الشهر، إذ تتعرض لقيود في

الوقت الذي فاقت فيه سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات وقبع الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية.

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1499.22 دولار للأوقية (الأونصة) لينخفض واحدا بالمئة في الأسبوع بعد أن ربح اثنين بالمئة في الأسبوع الماضي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1506.01 دولار للأوقية.

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وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز ومقرها مومباي “مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي فاقت التوقعات مثل بيانات مبيعات المنازل الجديدة بجانب الدولار القوي يضغطان على الذهب في الوقت الحالي”.

ويقبع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية إذ يعزز تزايد المخاطر التي تتراوح من توترات سياسية إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على شراء العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا.

وارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة أيضا، مع تفوق بورصة لندن على سائر البورصات بفضل تراجع الجنيه الاسترليني، بينما طغت الآمال بشأن التوصل إلى تسوية سريعة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر السياسية.

لكن الحذر ينتاب المستثمرين بفعل إشارات متباينة من الصين والولايات المتحدة بشان نزاعهما المتعلق بالرسوم الجمركية، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع نحو 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.34 بالمئة إلى 17.56 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 928.34 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1659.54 دولار للأوقية.