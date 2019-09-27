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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يستأنف الانخفاض – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الداش كوين تداولاته السلبية ليبدأ اختبار دعم القناة الهابطة، وننتظر مزيد من الميل الهابط لزيارة القاع المسجل مسبقاً عند 64.40، والذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة، مع التذكير بأن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 50.00 كهدف تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 78.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 75.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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