شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يلامس الهدف – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر اللايتكوين مستوى 52.00 ويستقر قربه، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم استمرار التحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار تجاوز المستوى المذكور ومن ثم الاندفاع نحو 40.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 59.50 سيدفع السعر لاختبار مناطق 70.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط