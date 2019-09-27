شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ينخفض من جديد – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الإيثريوم للانخفاض ليقترب مجدداً من هدفنا المنتظر عند 149.10، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد العزم الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الهابط وكسر المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 100.00.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 189.90 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 150.00 والمقاومة 180.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط