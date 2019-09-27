شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يكمل نموذج سلبي – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البتكوين تداولات سلبية قوية جديدة يوم أمس بعد أن أكمل تشكيل نموذج علم مثلثي هابط تظهر ملامحه بالصورة، ليهاجم حاجز 8000.00 دولار، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر الذي يتواجد عند 7491.65.

لذلك، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 8420.60 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 8970.00 مبدئياً قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7490.00 والمقاومة 8400.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط