شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يعود إلى القناة – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من التداولات الإيجابية ليعود إلى القناة الصاعدة من جديد، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا الأول يتواجد عند 0.9990، والذي يمثل اختراقه مفتاح امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.0070. نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يشترط الثبات فوق مستوى 0.9836. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9870 والمقاومة 1.0000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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