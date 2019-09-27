شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض بهدوء، ويواصل التداول داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6670، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 0.6845.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6790

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط