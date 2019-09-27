شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية الآن بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، ليستقر حول 61.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 59.93، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 58.20 بشكل مباشر.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً ومرجحاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 62.92 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط