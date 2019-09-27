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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف المحاولات السلبية – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية جديدة يوم أمس، ويجد دعم جيد يشكّله خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة، بانتظار تجاوز هذا الحاجز لاختبار مستوى 54.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي المنتظر، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 51.80 على المدى القريب.
وحتى الآن، نحن نرجح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 57.42 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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