شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة قرب الهدف الأول – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة بميل هابط طفيف ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 17.60، ويقع تحت ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 16.96 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 18.40 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط