شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب لا يزال عالق – تحليل - 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات جانبية وضيقة النطاق يوم أمس، ليبقى عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1485.00 والمقاومة التي ترتفع الآن إلى 1513.00، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستوى 1555.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما كسر الدعم سيفعّل التأثير السلبي لنموذج سلبي سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1447.00 ثم 1413.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1490.00 والمقاومة 1525.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي