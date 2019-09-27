شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنتاج من الغاز الطبيعى والبترول لـ 7.1 مليون طن يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى خلال شهر يوليو الماضى ل 7.1 مليون طن ، مقارنة بمعدل الإنتاج خلال شهر يوليو من العام الماضى والذى بلغ 6.6 مليون طن .
كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، عن انخفاض معدل استهلاك البترول والغاز الطبيعي حيث بلغ مليون 6.6 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الجارى، وذلك مقارنة بحجم الاستهلاك من الغاز والبترول خلال نفس الشهر من العام الماضى.
يذكر أن وزارة البترول كانت قد أكدت علي أن صناعة الغاز الطبيعى تشهد تحولات إيجابية هائلة فى مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى إلى أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر الحالى حيث بلغت 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
وكما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضيةعن ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى قبل الموعد المخطط له فى خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر.
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