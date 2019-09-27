شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مستثمرى بدر تنشئ وحدة لتدريب العمالة الفنية وتلبية احتياجات المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن الجمعية تقدمت بطلب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل إنشاء وحدة للتعليم المزدوج بالمنطقة الصناعية في المدينة، وذلك من أجل تدريب وتأهيل العمالة الفنية العاملة بالمصانع المختلفة.

وقال بهاء العادلي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الجمعية أنشأت الوحدة بالفعل، بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية البشرية للتعليم المزدوج التابع للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في إطار سياسة الاتحاد لتأسيس وحدات تدريب التعليم المزدوج في المناطق الصناعية، وأن الجمعية مازالت في انتظار الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، متوقعا أن تبدأ الدراسة بالوحدة الجديدة مطلع العام الدراسي المقبل لحين الحصول على الموافقة اللازمة.

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وأضاف العادلي، أن المدينة الصناعية في حاجة إلى مزيدا من العمالة المدربة والمؤهلة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد العمالة القائمة في المنطقة الصناعية حتى الآن يصل إلى 25 ألف عامل، ونحتاج إلى مضاعفة هذا العدد مرة ونصف على الأقل لتلبية احتياجات المصانع بالمدينة.

ويصل إجمالي عدد المصانع القائمة بالمنطقة الصناعية إلى نحو 1181 مصنعا، وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بجمعية المستثمرين، موزعة بين 462 مصنعا قيد العمل، بالإضافة إلى 378 مصنعا تحت الإنشاء، و143 مصنعا متوقف مؤقتا أو دائم، إلى جانب 198 قطعة أرض شاغرة بالمنطقة الصناعية.

ويصل عدد مصانع مدينة بدر فى مرحلة التشغيل التجريبي أو الإنشاء إلى 1500 مصنع جديد، موزعة بين 112 مصنعا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمعات الصناعية الجاهزة بالرخصة، وهي مصانع فى قطاع الغزل والنسيج، بينما تتوزع باقي المصانع بين قطاعات صناعية أخرى مختلفة ما بين الكيماوية والبلاستيكية والهندسية والدوائية.