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وزارة الاتصالات: تأسيس 456 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من "يناير - مارس 2019 ، بلغت نحو 456 شركة مقارنة 357 شركة تم تأسيسها  خلال الفترة يناير - مارس 2019. 

 

في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 666.47 مليون جنيه خلال الفترة من  "يناير - مارس 2019" مقارنة ب 326. 66 مليون جنية خلال الفترة من  يناير - مارس 2018". 

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وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن وصول حجم الاشتراكات في  الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى نحو 101.52 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2019،  مقارنة بنحو 106.37 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2018.

 

وأوضحت الوزارة أن إجمالى الاشتراكات بالهاتف المحمول بلغت 93.42 مليون مشترك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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