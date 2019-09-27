شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: تأسيس 456 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من "يناير - مارس 2019 ، بلغت نحو 456 شركة مقارنة 357 شركة تم تأسيسها خلال الفترة يناير - مارس 2019.

في حين بلغت رؤوس الأموال لهذه الشركات 666.47 مليون جنيه خلال الفترة من "يناير - مارس 2019" مقارنة ب 326. 66 مليون جنية خلال الفترة من يناير - مارس 2018".

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وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن وصول حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى نحو 101.52 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2019، مقارنة بنحو 106.37 مليون مشترك بنهاية الفترة يناير - مارس 2018.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى الاشتراكات بالهاتف المحمول بلغت 93.42 مليون مشترك.