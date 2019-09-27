شكرا لقرائتكم خبر عن سوفت بنك تستثمر مليار دولار في وي ورك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مجموعة سوفت بنك تخطط لضخ مليار دولار إضافية أو أكثر في وي ورك، من خلال إعادة التفاوض حول اتفاق ضمان أُبرم قبل انخفاض للتقييمات تسبب في تأخير الطرح العام الأولي للشركة الأميركية الناشئة المتخصصة في توفير المساحات الإدارية.

ومن شأن الخطة زيادة استثمار المجموعة اليابانية الأصلي المزمع البالغ قدره 1.5 مليار دولار في وي ورك بموجب الاتفاق، وهو ما يعطي الشركة الأميركية الحق في تلقي الأموال في أبريل من العام القادم، مقابل أسهم عادية من الفئة ‭‭‬أ‭‬‬.

وسوفت بنك وصندوق رؤية التابع لها، هما أكبر الداعمين لوي ورك، وضخا بالفعل ما يزيد عن 10 مليارات دولار في الشركة الأميركية، بما في ذلك مبلغ 1.5 مليار دولار المُتعهد به، بحسب "العربية نت".

وقالت فايننشال تايمز إن الاستثمار الجديد المحتمل من سوفت بنك ربما يتيح مزيداً من خيارات التمويل لوي ورك، التي تجري محادثات للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات إلى 4 مليارات دولار من تحالف بنوك،‭‭ ‬‬ شريطة أن تقوم بجمع رأسمال إضافي.

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قالت مصادر إن مجموعة سوفت بنك اليابانية، ساهمت بنصف قيمة صندوق استثماري جديد حجمه 400 مليون دولار، قامت بتدشينه "مبادلة" بهدف الاستثمار في الشركات الأوروبية الناشئة.

وفي العام قبل الماضي، قالت مصادر لوكالة بلومبرج الإخبارية إن شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي، تتطلع لضخ مابين 10 إلى 15 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك" الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وسوفت بنك الياباني.

وعلى صعيد مجموعة سوفت بنك اليابانية ففي نهاية العام الماضي قالت مصادر إن المجموعة قد تدرس شراء حصة أقلية في الشركة السعودية للكهرباء من صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة.

وقام الصندوق السعودي خلال عام 2016، بضخ 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت" التكنولوجي بالتعاون مع "سوفت بنك" الياباني، كما استثمر 3.5 مليار دولار في "أوبر"، كذلك تم الإعلان عن تحويل 100 مليار ريال من الاحتياطيات إلى الصندوق في نوفمبر الماضي.