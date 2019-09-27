شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: السعودية استعادت القدرة الإنتاجية من الغاز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان اليوم الخميس أن المملكة استعادت القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز.

وأضاف أن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بلغ 880 ألف برميل في اليوم.

كما قال الوزير إن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة الليلة سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية، بحسب "العربية نت".

كذلك شكر فريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكداً أن ما تم حتى الآن يعد إنجازا استثنائيا بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزود للطاقة في السوق العالمية.

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وأكد وزير الطاقة أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان، قد بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4.5 % فقط.

أيضا بيّن عبدالعزيز بن سلمان أنه بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.