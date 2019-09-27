شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تخاطب صناديق سيادية بشأن طرح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية خاطبت صناديق الثروة السيادية: جهاز أبوظبي للاستثمار وجي.آي.سي ومبادلة للاستثمار للمشاركة في الطرح العام المحلي.

وكانت ذكرت مصادر لوكالة بلومبيرج أن أرامكو السعودية تستعد للإعلانِ رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال شهر نوفمبر.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" بحسب مصادر إلى دراسة رفع الحصة المطروحة إلى 10% من أرامكو، وهو ما يعادل ضِعف النسبة المعلنة سابقا.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي في مقابلة مع "العربية"، أن إجمالي حجم الطرح الداخلي سيتراوح بين 56 مليار ريال إلى حوالي 75 مليار ريال، إذا ما أخذنا بفرضية طرح 1% من أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام في السوق المحلية.

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، الأسبوع قبل الماضي إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وأعلن بنك جولدمان ساكس في أغسطس الماضي أنه دخل على طريق التنافس لأخذ دور في اكتتاب شركة أرامكو السعودية، بعد سعي دام لمدة شهر من كبار المديرين التنفيذيين بالبنك، بما فيهم دينا باول المسئولة سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

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