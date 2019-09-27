شكرا لقرائتكم خبر عن "سامبا المالية" تنتهي من طرح سندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة سامبا المالية عن الانتهاء من طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته خمسة مليارات دولار أمريكي، والذي أسسته الشركة بتاريخ 15 يوليو الماضي.

وأشارت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إلى أن عملية طرح السندات تمت بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص مضمونة من الشركة بموجب الأحكام التي تحددها الشركة وفقاً لظروف السوق.

وبحسب البيان، يصل العدد الإجمالي للصكوك 5 آلاف صك، بقيمة إسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، بعائد 2.865% سنويًا.

هذا ومن المقرر أن تقع تسوية إصدار السندات بتاريخ 2 أكتوبر المُقبل.

ويُذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق على تأسيس البرنامج والطرح بموجب قراره بتاريخ 17 ديسمبر 2018.

وعينت الشركة كلا من بنك أبو ظبي الأول، وجولدمن ساكس العالمية، وإتش إس بي سي، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء مجتمعين للإصدار المتوقع.

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وتستهدف المجموعة من هذا الطرح المتوقع لأغراض الشركة العامة، علماً بأن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 935 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 66.7% ويرجع ذلك بسبب ارتفاع في تكلفة الائتمان.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 16.2%.

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