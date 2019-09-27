شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بروج" توصي بتوزيع أرباح بقيمة 30 مليون ريال عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2018، بقيمة 30 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 30 مليون سهم، بحصة ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد موعد التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

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يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى الإنخفاض في فائض الإكتتاب بنسبة 60.8% نتيجة الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 17.6% وإرتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 12.9%.

كذلك حققت صافي ربح بلغ 19.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 38.9 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2018.