شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الحكير" توافق على الاستحواذ على "الاتحاد المبتكر المحدودة" بقيمة 340 مليون ريال% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على إبرام اتفاقية شراء 100% من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 340 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية اعتمدت تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 31 مارس 2019.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 2.095 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 224 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019، مقابل أرباح بلغت 249.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الاول إلى زيادة إجمالي التكاليف بواقع 26 مليون ريال سعودي. كما نتج عن ذلك تسجيل حقوق استخدام إضافية للأصول المستأجرة بقيمة 4,653.0 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل التزامات إيجارية إضافية بقيمة 4,530.0 مليون ريال سعودي.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.